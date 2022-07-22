Полковник Алехин похвалил войска МТО за проявленное на Украине мастерство

В интервью «Украина.ру» полковник отметил, что в Харькове особенно выделилась бригады МТО под руководством полковника Николая Пономарева и его заместителя подполковника Сергея Маркова. Их подчиненные действовали на передовой, но оперативно подвозили военным технику и припасы, причем скрытно.