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Полковник Алехин похвалил войска МТО за проявленное на Украине мастерство

Полковник Алехин похвалил войска МТО за проявленное на Украине мастерство
Минобороны РФ

Военная логистика играет не последнюю роль в боевых действиях, и российские войска материально-технического обеспечения (МТО) демонстрируют высококлассный профессионализм, заявил полковник в отставке Геннадий Алехин.

В интервью «Украина.ру» полковник отметил, что в Харькове особенно выделилась бригады МТО под руководством полковника Николая Пономарева и его заместителя подполковника Сергея Маркова. Их подчиненные действовали на передовой, но оперативно подвозили военным технику и припасы, причем скрытно. 

Он также рассказал о водителе Эдуарде Соболеве. Алехин отметил, что тот преодолевает тысячи километров на украинских дорогах на машине, которая из-за постоянных обстрелов «превратилась в решето». 

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RusNewsToday24
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