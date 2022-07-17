Polityka: польские пограничники нашли повод не пускать в страну украинцев

Пограничная служба Польши по-другому подходит к тому, по какому принципу пускать украинцев. Если гражданин пересекает границу страны не по гуманитарным соображениям, а как участник регулярного пограничного движения, то он подлежит контролю согласно Шенгенскому кодексу. Именно положениями кодекса руководствуются пограничники, не пуская украинцев в Польшу — многие граждане не могут подтвердить свое право на повторный въезд.