Polityka: польские пограничники нашли повод не пускать в страну украинцев

Журналистка издания Polityka Катажина Качоровская сообщила, что граждане Украины сталкиваются с проблемами при попытке пересечь границу с Польшей.
Качоровкая рассказала, что несмотря на заверения МВД Польши о том, что украинцы смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из страны, польские пограничники все же нашли повод воспрепятствовать проникновению украинских граждан.
«У украинцев снова возникли проблемы на польской границе», — цитирует «ПолитРоссия» польскую журналистку.
Пограничная служба Польши по-другому подходит к тому, по какому принципу пускать украинцев. Если гражданин пересекает границу страны не по гуманитарным соображениям, а как участник регулярного пограничного движения, то он подлежит контролю согласно Шенгенскому кодексу. Именно положениями кодекса руководствуются пограничники, не пуская украинцев в Польшу — многие граждане не могут подтвердить свое право на повторный въезд.
Как отметила польская журналистка, некоторые украинцы, перебравшиеся в Польшу, теперь опасаются покинуть страну, так ка ких могут не пустить обратно.