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Полиция задержала возможного убийцу молодой супружеской пары в поселке под Красноярском

Полиция задержала возможного убийцу молодой супружеской пары в поселке под Красноярском
pxhere.com

В Красноярском крае правоохранители продолжают расследование дела об убийстве супружеской пары в Нижнеингашском районе. К настоящему моменту стражам порядка удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления, передает пресс-служба регионального СК.

Напомним, что 29-летняя женщина и ее 32-летний супруг пропали 26 июня. В тот день они решили срезать путь на работу через болото. Спустя четверо суток их тела нашли изрезанными и закопанными около ДК в поселке Нижняя Пойма.

Главным подозреваемым оказался 23-летний односельчанин погибших. Задержанному молодому человеку уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства и причины смерти супругов устанавливаются.

Тем временем правоохранители задержали 51-летнего жителя Ивановской области. Мужчину подозревают в убийстве собственной жены и ее сына от первого брака во время ссоры, сообщал «Царьград».

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RusNewsToday24
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