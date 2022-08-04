Полиция задержала водителя ВАЗ за наезд на трех пешеходов в Самаре

Сотрудники полиции задержали в Саратове автомобилиста, который скрылся после ДТП. Пострадавшие получили серьезные травмы.
Накануне вечером машина ВАЗ сбила пешеходов и протащила по дороге, а затем протаранила автомобиль. Злоумышленник сразу скрылся.
Стражи порядка установили, что машиной владеет 16-летний подросток. В момент ДТП он был на пассажирском сиденье. За рулем находился 19-летний юноша без прав. Он управлял машиной в нетрезвом состоянии.
В больницу доставили трех человек. Двое из них получили тяжелые травмы ног. Одна пациентка находится в коме.
Недавно таксист устроил аварию в Москве. Он сбил пешехода в 1-м Басманном переулке, сообщило издание РИАМО.