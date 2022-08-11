Полиция задержала террориста, пытавшегося взорвать главу администрации Бердянска

В Бердянске правоохранители задержали преступника, который попытался взорвать автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянска, подложив под него два килограмма тротила. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Известно, что злоумышленник должен был активировать взрывчатку только после того, как убедится, что «мишень» села в салон. Завершить начатое не получилось благодаря бдительности местных жителей, которые заметили, как неизвестный лезет под машину главы ВГА.
На допросе задержанный рассказал, что действовал под руководством куратора СБУ. После выполнения указаний, мужчине пообещали вывезти его родителей и жену на подконтрольную Украине территорию, сообщал «Царьград».