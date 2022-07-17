Полиция задержала экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая в прямом эфире выступила с провокационным плакатом.
Известно, что стражи порядка приехали к дому Овсянниковой после того, как она провела акцию у набережной Кремля, в ходе которой она выступила с критикой российских властей.
Ранее телеведущая Ксения Собчак прокомментировала видео с одиночными пикетом Овсянниковой. Светская львица заявила о своих сомнениях по поводу искренности намерений бывшей сотрудницы Первого канала.