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Полиция задержала экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в Подмосковье

Полиция задержала экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в Подмосковье
prt scr youtube.com/Марина Овсянникова

Сотрудники полиции задержали бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, которая в прямом эфире выступила с провокационным плакатом.

Известно, что стражи порядка приехали к дому Овсянниковой после того, как она провела акцию у набережной Кремля, в ходе которой она выступила с критикой российских властей.

Ранее телеведущая Ксения Собчак прокомментировала видео с одиночными пикетом Овсянниковой. Светская львица заявила о своих сомнениях по поводу искренности намерений бывшей сотрудницы Первого канала.

марина овсянникова первый канал подмосковье
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RusNewsToday24
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