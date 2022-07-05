Полиция США задержала подозреваемого в стрельбе на параде в честь Дня независимости

Полиция США задержала 22-летнего мужчину в связи со стрельбой на параде в предместье Чикаго. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщает телеканал CBS Chicago.
Из-за стрельбы на параде в честь Дня независимости был объявлен в розыск 22-летний Роберт Кримо III. Мужчине присвоили статус не подозреваемого, но «лица, представляющего интерес для следствия». В то же время полиция сообщала, что разыскиваемый может быть «вооружен и очень опасен». Теперь СМИ сообщили о его задержании.
«Подозреваемый находится под стражей после стрельбы в Хайленд Парк», – говорится в сообщении CBS Chicago.
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на параде в честь Дня независимости в городке Хайленд Парк, штат Иллинойс, сообщает «360». Жертвами нападения стали шесть человек, десятки получили ранения.