Полиция США разыскивает вора, как две капли воды похожего на Брэдли Купера

Брэдли Купер
Полиция Джорджии (США) опубликовала в твиттере фотографии мужчины, обвиняемого в воровстве. Пользователей сети поразило его сходство с голливудским актером Брэдли Купером.
Как сообщили в полиции, мужчина предположительно обворовал один из магазинов хозяйственных товаров в округе Генри.
“Вот и доказательство, что настали тяжелые времена. Даже Брэдли Куперу приходится воровать”, — прокомментировал пост один из интернет-пользователей. Другой заметил, что “бывали дни, когда Брэдли Купер выглядел лучше”. Некоторые в шутку похвалили Брэдли за преданность актерскому ремеслу, ведь он решился “поправиться ради роли в кино”.
В последнее время имя Брэдли Купера не покидает заголовки западных СМИ. Недавно стало известно, что актер вот уже несколько месяцев встречается с главной помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Теперь же издание Page Six сообщило со ссылкой на анонимный источник, что бывшая первая леди США лично “благословила” эти отношения.
Хума Абедин
Хилари определенно одобряет выбор Хумы, которую считает своей второй дочерью. Она дала паре свое благословение. После истории с емейлами Хилари (Хилари Клинтон пользовалась личной почтой в служебных целях. — Прим. ред.) и того, что случилось с Энтони Вайнером (Бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Энтони Вайнера приговорили к 21 месяцу лишения свободы за то, что он вел интимную переписку с 15-летней девочкой), она рада, что Хума встречается с мужчиной, который не связан с политикой. Возможно, познакомила их Анна Винтур, но именно благословение Хилари Клинтон решило дело.
Источник
Fox News
Фото
Gettyimages.ru / Соцсети