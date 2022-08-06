Полиция США разыскивает вора, как две капли воды похожего на Брэдли Купера

Брэдли Купер

Полиция Джорджии (США) опубликовала в твиттере фотографии мужчины, обвиняемого в воровстве. Пользователей сети поразило его сходство с голливудским актером Брэдли Купером.

Как сообщили в полиции, мужчина предположительно обворовал один из магазинов хозяйственных товаров в округе Генри.

“Вот и доказательство, что настали тяжелые времена. Даже Брэдли Куперу приходится воровать”, — прокомментировал пост один из интернет-пользователей. Другой заметил, что “бывали дни, когда Брэдли Купер выглядел лучше”. Некоторые в шутку похвалили Брэдли за преданность актерскому ремеслу, ведь он решился “поправиться ради роли в кино”.

В последнее время имя Брэдли Купера не покидает заголовки западных СМИ. Недавно стало известно, что актер вот уже несколько месяцев встречается с главной помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Теперь же издание Page Six сообщило со ссылкой на анонимный источник, что бывшая первая леди США лично “благословила” эти отношения.

Хума Абедин