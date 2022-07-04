Полиция США разыскивает мужчину 18-20 лет по подозрению в стрельбе на параде в Чикаго

Полиция США разыскивает длинноволосого мужчину 18-20 лет по подозрению в стрельбе на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель правоохранительных органов Хайленд Парка.
Жертвами стрелка стали шесть человек, более 30 получили ранения. Сотрудники полиции обнаружили использованное преступником оружие, но продолжают считать подозреваемого «вооруженным и очень опасным».
«Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18-20 лет с длинными черными волосами худощавого телосложения в белой или голубой футболке», – сообщили в полиции.
Нападение произошло в американском городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс, сообщает «360». Неизвестный стрелок открыл огонь по зрителям парада в честь Дня независимости США.