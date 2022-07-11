Полиция Риги пыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу из-за георгиевской ленты

Местный житель выгуливал собаку в необычном наряде. На нем была шапка ушанка с серпом, молотом и пятиконечной звездой. На груди мужчина приколол георгиевскую ленточку. Когда правоохранители попросили его снять запрещенную в стране символику, он заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.