Новости0

Полиция Риги пыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу из-за георгиевской ленты

Полиция Риги пыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу из-за георгиевской ленты
Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рижская полиция пыталась отвезти мужчину 52-х лет в психиатрическую больницу из-за ношения георгиевской ленточки, сообщило латвийское МВД.

Местный житель выгуливал собаку в необычном наряде. На нем была шапка ушанка с серпом, молотом и пятиконечной звездой. На груди мужчина приколол георгиевскую ленточку. Когда правоохранители попросили его снять запрещенную в стране символику, он заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.

«Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — заявили представители ведомства.

Рижские власти не только вводят русофобские законы, но и отказываются помогать украинским беженцам. Более 200 вынужденных переселенцев отказали разместить в столице республике и отправили в другие региона Латвии.

георгиевская ленточка полиция риги психиатрическая больница
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.