Рижская полиция пыталась отвезти мужчину 52-х лет в психиатрическую больницу из-за ношения георгиевской ленточки, сообщило латвийское МВД.
Местный житель выгуливал собаку в необычном наряде. На нем была шапка ушанка с серпом, молотом и пятиконечной звездой. На груди мужчина приколол георгиевскую ленточку. Когда правоохранители попросили его снять запрещенную в стране символику, он заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина.
«Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — заявили представители ведомства.
Рижские власти не только вводят русофобские законы, но и отказываются помогать украинским беженцам. Более 200 вынужденных переселенцев отказали разместить в столице республике и отправили в другие региона Латвии.