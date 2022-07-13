Полиция проверяет информацию о похищении девушки в Ноябрьске

Мужчина с кулаками набросился на девушку в Ноябрьске, после чего затолкал ее в машину и увез в неизвестном направлении. Об этом пишут в местных соцсетях.
Очевидцем происшествия, по предварительным данным, оказалась молодая женщина, которая не сразу сообразила обратиться в полицию. Она записала все на видео и выложила в Сеть, попросив найти девушку и поинтересоваться, все ли с ней в порядке.
На данный момент известно, что пострадавшую увезли на черной тонированной LADA 12-й модели. В местном отделении УМВД проводится проверка по факту инцидента на основе полученной видеозаписи, передает сайт «Красный север».