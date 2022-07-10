Полиция обнаружила труп 54-летного мужчины с синяками на груди под Саратовом

Труп лежал в частном доме, расположенном на улице 40 лет Октября в поселке Турки. Криминалисты зафиксировали на нем кровоподтеки в области груди. Следователи отправили погибшего на медэкспертизу для установления причины смерти. Назначена проверка по факту преступления. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.