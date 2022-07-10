Полиция обнаружила труп 54-летного мужчины с синяками на груди под Саратовом

Правоохранительные органы обнаружили тело 54-летнего жителя Саратовской области, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Труп лежал в частном доме, расположенном на улице 40 лет Октября в поселке Турки. Криминалисты зафиксировали на нем кровоподтеки в области груди. Следователи отправили погибшего на медэкспертизу для установления причины смерти. Назначена проверка по факту преступления. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в Балашихе, сообщало РИАМО. Тело жертвы с множественными ножевыми ранениями в области груди было обнаружено в квартире в микрорайоне Железнодорожный.