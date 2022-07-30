Полиция нашла гранату и дубинку в машине петербуржца, устроившего стрельбу на КАД

Оперативники задержали водителя Toyota RAV4, который устроил стрельбу на внешнем кольце КАД. При осмотре кроссовера полицейские обнаружили страйкбольную гранату и резиновую дубинку. Об этмо рассказал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел утром 29 июля на участке КАД около съезда на Муринскую дорогу. В службу спасения обратилась владелица Renault Arkana, которая заявила, что водитель Toyota стрелял в нее.
Полиция объявила план «Перехват», и вскоре подозреваемого задержали у дома на проспекте Тореза. Им оказался ранее судимый за бандитизм, разбой и вымогательство безработный петербуржец.
В настоящий момент злоумышленник находится в полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.