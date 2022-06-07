Полиция и прокуратура Ростовской области не могут помочь матери похищенного ребенка

В городе Шахты Ростовской области уже год не могут найти похищенного ребенка.
В 2021 году мать двух мальчиков познакомилась с юристом по имени Юлия, которая обещала помочь с покупкой недвижимости с использованием материнского капитала. Спустя время Юлия передала клиентку другому юристу, Татьяне, передает портал «Привет-Ростов.ру».
Татьяна оформила документы и сообщила женщине: найдено подходящее жилье в Красном Сулине. Со слов Татьяны, жилье требовало ремонта, на время которого мать с детьми устроили якобы на временное место проживания в поселок Углеродский. Там к женщине в дом нагрянули органы опеки и забрали детей, обосновав это несоответствующими условиями проживания. Младшего сына женщина нашла в новошахтинском Доме малютки, а судьба старшего до сих пор неизвестна.
Женщина не смогла предоставить полные данные мошенников, и ей было отказано в помощи и со стороны полиции, и со стороны прокуратуры.