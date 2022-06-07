Полиция и прокуратура Ростовской области не могут помочь матери похищенного ребенка

Татьяна оформила документы и сообщила женщине: найдено подходящее жилье в Красном Сулине. Со слов Татьяны, жилье требовало ремонта, на время которого мать с детьми устроили якобы на временное место проживания в поселок Углеродский. Там к женщине в дом нагрянули органы опеки и забрали детей, обосновав это несоответствующими условиями проживания. Младшего сына женщина нашла в новошахтинском Доме малютки, а судьба старшего до сих пор неизвестна.