Полиция Германии с помощью подводного дрона сделала снимки пробоины на «Северном потоке»

Напомним, что повреждения на трубопроводах были обнаружены 26 сентября. В момент аварий оба газопровода не работали на прокачку топлива, но оставались заполнены газом. По словам китайских аналитиков, в результате диверсии на российском газопроводе поставки газа в Европу упали до минимума, что негативно сказалось на экономике стран Евросоюза, которые в последнее время усиленно борются с энергетическим кризисом. При этом были опасения, что из-за повреждений газопровода, поставок по «Северным потокам» больше не предвидится.