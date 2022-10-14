Полиция Германии с помощью подводного дрона сделала снимки пробоины на «Северном потоке»

Немецкие следователи при помощи подводного дрона провели фотосъемку с места утечки на одной из ниток «Северного потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на портал немецкой новостной программы Tagesschau.
Кадры, которые удалось получить полиции Германии, запечатлели пробоину диаметром 8 метров. Ранее немецкая полиция привлекла к обследованию разрушений на «Северных потоках» несколько судов с водолазами и экспертами по взрывчатым веществам. Однако у водолазов не оказалось оборудования, необходимого для погружения на глубину 70 метров.
«Следователям удалось сделать фотографии с помощью подводного дрона вооруженных сил Германии, на которых видны масштабы разрушений. Как стало известно столичной студии ARD из правительственных кругов, на снимках видна утечка диаметром 8 метров. Это, по их словам, может быть только результатом взрыва», – отмечает Tagesschau.
Напомним, что повреждения на трубопроводах были обнаружены 26 сентября. В момент аварий оба газопровода не работали на прокачку топлива, но оставались заполнены газом. По словам китайских аналитиков, в результате диверсии на российском газопроводе поставки газа в Европу упали до минимума, что негативно сказалось на экономике стран Евросоюза, которые в последнее время усиленно борются с энергетическим кризисом. При этом были опасения, что из-за повреждений газопровода, поставок по «Северным потокам» больше не предвидится.