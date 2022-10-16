Полиция ФРГ устроила обыск у россиянки, «незаконно» поддерживающей СВО

Немецкая полиция провела обыск и изъяла всю компьютерную технику у 30-летней россиянки. Причиной называется «незаконная» позиция по вопросу спецоперации на Украине, указывается в сообщении пресс-службы полиции Баварии.
Сотрудники правоохранительных органов баварского города Ландсхут пришли к девушке ранним утром, потребовав открыть дверь. После этого в квартире россиянки провели обыск, а также изъяли телефон и компьютер «в рамках следственных мероприятий».
Отмечается, что девушку обвиняют в «пропаганде и прославлении» действий России через соцсети. Также в материалах дела фигурирует заявление, что подозреваемая якобы оскорбила пользовательницу Сети в августе. Также, по неподтвержденным данным, гражданка находится в ФРГ без вида на жительства, однако вопрос о депортации пока не стоит из-за приостановки процесса.
В Сети россиянка стала известной после смелого поступка, совершенного 9 Мая — тогда она вышла перед проукраинскими активистами, обернувшись в флаг России, и станцевала «Калинку». После антироссийски настроенные граждане стали ей угрожать в Сети, однако девушка не испугалась и продолжила делиться видео с подписчиками.