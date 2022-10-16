Полиция ФРГ устроила обыск у россиянки, «незаконно» поддерживающей СВО

Отмечается, что девушку обвиняют в «пропаганде и прославлении» действий России через соцсети. Также в материалах дела фигурирует заявление, что подозреваемая якобы оскорбила пользовательницу Сети в августе. Также, по неподтвержденным данным, гражданка находится в ФРГ без вида на жительства, однако вопрос о депортации пока не стоит из-за приостановки процесса.