Новости0

Полиция ДНР приняла на службу 160 бывших мариупольских правоохранителей

Полиция ДНР приняла на службу 160 бывших мариупольских правоохранителей
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Полиция Мариуполя пополнила ряды бывшими украинскими служащими. Обеспечивать в городе правопорядок теперь будет 160 новобранцев, рассказал начальник ведомства Михаил Москвитин.

О желании некоторых украинцев вернуться на службу в городе и обеспечивать правопорядок Москвитин рассказал в среду, 29 июня.

«Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», — объяснил ТАСС Москвин.

Москвин заявил, что моральные и профессиональные качества новых полицейских при возвращении на службу будут рассматривать в первую очередь.

Мариуполь полиция Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.