Полиция ДНР приняла на службу 160 бывших мариупольских правоохранителей

Москвин заявил, что моральные и профессиональные качества новых полицейских при возвращении на службу будут рассматривать в первую очередь.

«Они прошли проверки по безопасности, но дополнительно еще будут проверки», — объяснил ТАСС Москвин.

О желании некоторых украинцев вернуться на службу в городе и обеспечивать правопорядок Москвитин рассказал в среду, 29 июня.

Полиция Мариуполя пополнила ряды бывшими украинскими служащими. Обеспечивать в городе правопорядок теперь будет 160 новобранцев, рассказал начальник ведомства Михаил Москвитин.