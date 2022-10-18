Полиция Дании: «Северные потоки» были повреждены мощными взрывами

Полицейские службы Дании и Норвегии организовали общую следственную группу для расследования обстоятельств ЧП на нитках газопровода «Северный поток». Согласно предварительным данным, трубы были повреждены «мощными взрывами», сообщила полиция Дании.
Представители полицейской службы Копенгагена при содействии с норвежскими коллегами провели расследование ЧП в Балтийском море.
«Расследование подтвердило, что газопроводам “Северный поток 1 и 2” в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами», — сказано в официальном сообщении.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что шведские журналисты сделали снимки 50-метрового разрушенного участка «Северного потока».