Полицейские задержали 68 болельщиков во время финала Лиги чемпионов УЕФА в Париже

Напомним, что встреча, которая должна была решить исход ЛЧ, состоялась между командами «Реал» и «Ливерпуль» на стадионе «Стад де Франс». Правоохранители устроили слишком тщательный досмотр, и желающие посмотреть игру простояли несколько часов в очереди. В результате порядка 15 тыс. человек перелезли через ограждение и проникли на стадион без билетов.