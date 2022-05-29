Полицейские задержали 68 болельщиков во время финала Лиги чемпионов УЕФА в Париже

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 68 болельщиков во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА, состоявшегося во французской столице. Фанаты нарушили общественный порядок, проникнув на территорию стадиона без билетов, пишет BFM TV со ссылкой на источник в полиции.
Напомним, что встреча, которая должна была решить исход ЛЧ, состоялась между командами «Реал» и «Ливерпуль» на стадионе «Стад де Франс». Правоохранители устроили слишком тщательный досмотр, и желающие посмотреть игру простояли несколько часов в очереди. В результате порядка 15 тыс. человек перелезли через ограждение и проникли на стадион без билетов.
Около 200 человек получили травмы в ходе беспорядков в Париже. Из-за безбилетников, пытавшихся прорваться на матч, игру задержали на 37 минут.