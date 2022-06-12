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Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя-рецидивиста на юге Петербурга

Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя-рецидивиста на юге Петербурга
pxhere.com

Сотрудники ГИБДД Петербурга были вынуждены организовать погоню. Стражи порядка задержали 24-летнего водителя, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в региональном ГУ МВД.

Ночью на проспекте Стачек автоинспекторы обратили внимание на иномарку Subaru. Мужчина за рулем авто ехал с нарушением ПДД. Он проигнорировал законное требование об остановке, что и стало поводом для преследования.

Остановить нарушителя удалось на Ленинском проспекте после стрельбы по колесам. Мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии. Нарушителя арестовали на 12 суток. 

 

петербург преследование стрельба
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