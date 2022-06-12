Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя-рецидивиста на юге Петербурга

Сотрудники ГИБДД Петербурга были вынуждены организовать погоню. Стражи порядка задержали 24-летнего водителя, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в региональном ГУ МВД.
Ночью на проспекте Стачек автоинспекторы обратили внимание на иномарку Subaru. Мужчина за рулем авто ехал с нарушением ПДД. Он проигнорировал законное требование об остановке, что и стало поводом для преследования.
Остановить нарушителя удалось на Ленинском проспекте после стрельбы по колесам. Мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии. Нарушителя арестовали на 12 суток.