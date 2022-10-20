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Полицейские Ростова-на-Дону ликвидировали убийцу продавца овощей

Следователи задержали подозреваемого в расстреле директора крупной фирмы в Омске
Global Look Press | Evguenii Matveev

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области применили табельное оружие во время перестрелки с убийцей торговца овощами в Ростове-на-Дону.

Как пояснили в ведомстве, 41-летний мужчина, застреливший продавца в ларьке на улице Стартовой, при задержании оказал вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки был ликвидирован, сообщает Privet-Rostov.ru.

До этого он успел ранить лейтенанта полиции. Сейчас правоохранители выясняют причины конфликта насильника с торговцем. Расследование кровавого инцидента продолжается.

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