Полицейские России и Белоруссии раскрыли тройное убийство 27-летней давности в Москве

Полицейские России и Белоруссии совместно раскрыли убийство в Москве, совершенное 27 лет назад, сообщили в пресс-центре МВД России.
Преступление было совершено в квартире на улице Первомайской летом 1995 года. Там обнаружили тела пожилой женщины и временно живших у нее мужчины и его семилетней дочери. Много лет у следователей не было зацепок, кто мог совершить жестокое убийство.
В этом году им удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался гражданин Грузии, проживающий в Белоруссии. Установить предполагаемого преступника помогли вещдоки с места происшествия.
Силовики задержали его в Смоленской области. По предварительным данным, он снимал комнату в квартире женщины и убил ее, чтобы украсть 8 млн рублей. В настоящее время его заключили под стражу.