Полицейские раскрыли убийство двух мужчин 20-летней давности в Петербурге

По данным ведомства, тела были изрешечены огнестрельными ранениями. Следователи установили, что к убийству причастен 62-летний житель Псковской области. В настоящее время он отбывает десятилетнее наказание за несколько особо тяжких преступлений. Вероятно, ему придется срок увеличится, если его вина будет доказана.