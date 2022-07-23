Полицейские раскрыли убийство двух мужчин 20-летней давности в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска в Петербурге раскрыли убийство 20-летней давности. Два трупа со следами от пуль были обнаружены в квартире на Большеохтинском проспекте, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, тела были изрешечены огнестрельными ранениями. Следователи установили, что к убийству причастен 62-летний житель Псковской области. В настоящее время он отбывает десятилетнее наказание за несколько особо тяжких преступлений. Вероятно, ему придется срок увеличится, если его вина будет доказана.
Правоохранители выяснили, что он вместе с гражданином Украины убил двух мужчин из револьвера иностранного производства. После совершения преступления злоумышленники избавились от оружия и скрылись. Украинец до сих пор находится в розыске.