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Полицейские раскрыли убийство двух мужчин 20-летней давности в Петербурге

Полицейские раскрыли убийство двух мужчин 20-летней давности в Петербурге
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники уголовного розыска в Петербурге раскрыли убийство 20-летней давности. Два трупа со следами от пуль были обнаружены в квартире на Большеохтинском проспекте, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, тела были изрешечены огнестрельными ранениями. Следователи установили, что к убийству причастен 62-летний житель Псковской области. В настоящее время он отбывает десятилетнее наказание за несколько особо тяжких преступлений. Вероятно, ему придется срок увеличится, если его вина будет доказана.

Правоохранители выяснили, что он вместе с гражданином Украины убил двух мужчин из револьвера иностранного производства. После совершения преступления злоумышленники избавились от оружия и скрылись. Украинец до сих пор находится в розыске.

полиция преступление розыск
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