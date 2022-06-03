Полицейские изъяли у неонацистов во Франции крупную партию оружия и боеприпасов

Стражи порядка провели рейд, в ходе которого обнаружили 41 единицу оружия и 120 тыс. боеприпасов. В числе изъятого были автоматы Калашникова и патроны к ним. Кроме стрелкового оружия, в руках полицейских оказались 35 кг пороха и более 25 тыс. евро.