Сотрудники французской полиции задержали группу неонацистов в регионе Эльзас и изъяли у представителей объединения крупную партию оружия и боеприпасов. Об этом сообщает France Info.
Стражи порядка провели рейд, в ходе которого обнаружили 41 единицу оружия и 120 тыс. боеприпасов. В числе изъятого были автоматы Калашникова и патроны к ним. Кроме стрелкового оружия, в руках полицейских оказались 35 кг пороха и более 25 тыс. евро.
Двоих задержанных заключили под стражу по обвинению в незаконном обороте оружия. Еще двое остаются на свободе под судебным надзором. Всем четверым грозит до десяти лет тюремного заключения.
Ранее экс-военный Адриен Боке задал вопрос президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу снабжения боевиков нацбата «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) оружием. Спикер потребовал объяснений после посещения Украины с гуманитарной миссией, сообщал «Царьград».
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела