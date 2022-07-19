Полицейские изъяли 70 килограммов марихуаны у наркоторговца в Реутове

Подмосковные полицейские пресекли крупный сбыт наркотиков. Они задержали в Реутове подозреваемого, у которого изъяли 70 килограммов марихуаны, сообщило РИАМО.
Фигуранта заметили на улице Комсомольская. В его рюкзаке силовики нашли восемь свертков с наркотиками.
В квартире злоумышленника были обнаружены еще 189 упаковок с «отравой» и весы для расфасовки. Задержанный признался, что собирался торговать запрещенными веществами через тайники-закладки. На время следствия мужчина будет находиться в СИЗО.