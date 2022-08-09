Политолога Маркова возмутило отсутствие в России фильмов о спецоперации на Украине

«Уже скоро полгода с начала СВО, а в России не снято ни одного художественного фильма про СВО. Почему? А должно бы быть снято уже несколько фильмов, и они должны идти широким экраном по всем кинотеатрам и на всех главных телеканалах», — написал Марков.