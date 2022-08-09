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Политолога Маркова возмутило отсутствие в России фильмов о спецоперации на Украине

Политолога Маркова возмутило отсутствие в России фильмов о спецоперации на Украине
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Политолог Сергей Марков выразил недовольство тем, что в России до сих пор не снято картин о проведении спецоперации ВС РФ на Украине.

Сергей Марков считает, что российским зрителям не хватает полнометражных фильмов о ходе спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. Соответствующее мнение политолог выразил в своем Telegram-канале.

«Уже скоро полгода с начала СВО, а в России не снято ни одного художественного фильма про СВО. Почему? А должно бы быть снято уже несколько фильмов, и они должны идти широким экраном по всем кинотеатрам и на всех главных телеканалах», — написал Марков.

Политолог сравнил президента Украины Владимира Зеленского с актером, который играет роль главы государства.

Марков политолог СВО спецоперация рф Украина
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RusNewsToday24
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