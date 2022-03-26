Политолог Журавлев заявил о желании Польши вмешаться в украинский конфликт

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Польша хочет
получить поддержку США и НАТО, чтобы вмешаться в российскую спецоперацию на
Украине. Так считает научный руководитель Института региональных проблем
Дмитрий Журавлев.

Варшава с большим
удовольствием переступила бы через черту в отношениях с Москвой, однако ее
останавливает страх. Причина этого заключается в руководстве Польши, которое до
сих пор волнует имперское прошлое, отметил политолог в беседе с телеканалом «360». 

«Поляки очень хотят
ввязаться в эту историю. Но ввязаться так, чтобы США и НАТО
гарантировали их безопасность. Потому что сейчас во главе Польши
стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое.
Их только одно останавливает: НАТО не дает им мандат, а без
мандата НАТО они понимают, что не выиграют у России», — заключил
Журавлев.

Напомним, что 24
февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Силы ВС РФ производят удары только по объектам военной инфраструктуры. Кроме
того, российская сторона организует гуманитарные коридоры для мирного населения
окруженных городов. Однако украинские радикалы под угрозой расстрела запрещают
жителям покидать опасную территорию.

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