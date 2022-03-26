Политолог Журавлев заявил о желании Польши вмешаться в украинский конфликт

«Поляки очень хотят

ввязаться в эту историю. Но ввязаться так, чтобы США и НАТО

гарантировали их безопасность. Потому что сейчас во главе Польши

стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое.

Их только одно останавливает: НАТО не дает им мандат, а без

мандата НАТО они понимают, что не выиграют у России», — заключил

Журавлев.