Политолог Журавлев выявил три причины отказа Эр-Рияда от сотрудничества с Вашингтоном

Саудовская Аравия отказала США в сотрудничестве по трем причинам. Их перечислил глава Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
Во-первых, американский лидер Джо Байден во время визита в Эр-Рияд обвинил наследного принца королевства Мухаммада бин Салмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, передает «ПолитРоссия». Во-вторых, как отметил эксперт, Белый дом уже на протяжении долгого периода не выполняет свои обязательства перед саудитами.
«Американские политики были слишком наивны, полагая, что стоит им отправиться на поклон в Эр-Рияд, как там немедленно изменят отношение к Вашингтону. Арабы народ древний и с длинной памятью», — подчеркнул Журавлев.
Третьей причиной стали хорошие отношения между Россией и Саудовской Аравией, которые укрепляются все сильнее. Все эти факторы говорят о провале переговоров Байдена.
Ранее первый заместитель руководителя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров сообщил, что считает сотрудничество США и Саудовской Аравии маловероятным.