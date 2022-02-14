Политолог Жаров усомнился, что Украина откажется от идеи вступить в НАТО

Политолог Максим Жаров прокомментировал высказывание украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от курса на вступление в НАТО, чтобы «избежать войны». Вскоре МИД Украины опроверг его высказывание, назвав фразу вырванной из контекста. Как считает Жаров, слова были сказаны дипломатом не просто так. Эксперт рассекретил страх украинской элиты перед США и НАТО.

«Высказывания Пристайко похожи на некий проверочный зондаж со стороны той части украинской элиты, которая недовольна и испугана тем, что США очень сильно давят на страну, раскручивая миф о "российском вторжении"», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В результате часть украинской элиты решила выяснить, чего же американцы в конце концов добиваются, считает Жаров. По мнению политолога, все высказывания Пристайко и МИД Украины могут быть частью игры Киева.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что за рубежом к настоящему времени находятся 23 депутата Верховной рады. Он выразил надежду, что отсутствующие успеют на заседание, запланированное на 15 февраля, пишет RT.

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