Политолог Выдрин раскрыл истинную причину деградации Украины

Украина, несмотря на большой аграрно-сырьевой и промышленный потенциал, продолжает деградировать. Причину раскрыл политолог Дмитрий Выдрин.
Положение страны бывшего СCСР в политической, экономической и социальной сферах продолжает удушаться. Как отметил Выдрин, украинский народ в этом случае имеет значительно меньше влияния, чем элиты.
«Поэтому образованность элит, порядочность элит, нравственность элит, убеждения элит — это главный фактор процветания, благополучия, нормальной жизни государства. Если этого нет, то надо сначала менять элиты, а потом все остальное», — приводит слова политолога издание «Украина.ру».
Выдрин обратил внимание, что плачевное состояние украинских элит уход корнями в период существования Советского Союза. По его словам, в те годы происходил переток способных граждан в Москву, где они могли получить лучшее образование.
Ранее о деградации Украины высказался экономист Анатолий Пешко. По его мнению, причина заключается в действиях западных государств.