Политолог Выдрин раскрыл истинную причину деградации Украины

«Поэтому образованность элит, порядочность элит, нравственность элит, убеждения элит — это главный фактор процветания, благополучия, нормальной жизни государства. Если этого нет, то надо сначала менять элиты, а потом все остальное», — приводит слова политолога издание «Украина.ру».