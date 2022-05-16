Политолог Воропаева заявила, что Россия единственная оказывала реальную помощь Донбассу

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Российские граждане оказались единственными в мире, кто действительно помогал жителям освобожденных территорий Украины, заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Воропаева.
Поддержка стала действительно народной. Сотрудничество между Россией и Донбассом сложилось на уровне «человек — человеку», заявила политолог. Граждане РФ активно показывают готовность помочь продуктами, одеждой, лекарствами и даже кровом. Самое примечательное, что делают это россияне не по приказу сверху, а по собственной инициативе и благодаря общественной самоорганизации.
«Россияне — единственные, кто реально поддержал жителей освобожденных территорий», — цитирует слова Марии Воропаевой «ФедералПресс».
Беженцам с Украины готовы помогать страны Европы, но жизнь тех, кто остался в Донбассе, интересует только русских, заявила политолог. Без гуманитарной помощи РФ жителям ДНР и ЛНР было бы сложно выжить в сложившихся условиях.