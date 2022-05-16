Политолог Воропаева заявила, что Россия единственная оказывала реальную помощь Донбассу

Поддержка стала действительно народной. Сотрудничество между Россией и Донбассом сложилось на уровне «человек — человеку», заявила политолог. Граждане РФ активно показывают готовность помочь продуктами, одеждой, лекарствами и даже кровом. Самое примечательное, что делают это россияне не по приказу сверху, а по собственной инициативе и благодаря общественной самоорганизации.