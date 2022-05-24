Политолог Туманян рассказал о плюсах современной кадровой системы в России

Современная кадровая система в России очень эффективна. Такое заявление сделал политолог Гарник Туманян.
Эксперт высказался о теориях заговора относительно смены глав пяти регионов в России. Он написал материал для Telegram-канала «Росмолодежь». В тексте Туманян рассказал о плюсах современной кадровой системы в РФ. В стране появилось большое количество программ, которые помогают заинтересованным в управленческой деятельности людям проявлять себя. Более того, многие действующие главы регионов являются выпускниками «школы губернаторов», пояснил Туманян.
«Опыт доказал, что выпускники программы проявляют себя как настоящие профессионалы, которые помимо всего прочего способны реально сопереживать проблемам простых людей и идти с ними на прямой контакт. Большим плюсом является омоложение губернаторского корпуса, абсолютно все врио моложе своих предшественников. Они лучше понимают современные тенденции и выстраивают внутреннюю политику в соответствии с духом времени», — говорится в комментарии политолога.
Ранее стало известно, что ряд руководителей субъектов в России решили уйти в отставку. Среди них главы Томской, Кировской и Рязанской областей. В Сети появились сведения, что уход политиков якобы связан с их несогласием касательно действий России на Украине. Однако эксперты и политологи опровергают подобные предположения.