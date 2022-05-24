Политолог Туманян рассказал о плюсах современной кадровой системы в России

«Опыт доказал, что выпускники программы проявляют себя как настоящие профессионалы, которые помимо всего прочего способны реально сопереживать проблемам простых людей и идти с ними на прямой контакт. Большим плюсом является омоложение губернаторского корпуса, абсолютно все врио моложе своих предшественников. Они лучше понимают современные тенденции и выстраивают внутреннюю политику в соответствии с духом времени», — говорится в комментарии политолога.