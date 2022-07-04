Политолог Трухачев: США вынудили Великобританию стать главным русофобом

«Американцы назначили англичан “смотрящими” за Европой и, в частности, за Украиной. <…> Это первая составляющая, есть и вторая. Британия после выхода из ЕС пытается найти свое место в мире – более привычное для Британской империи старого образца и отличное от ведущих стран Евросоюза. И они ничего лучшего не придумали, чем взять на себя роль главных русофобов», – сказал Трухачев.