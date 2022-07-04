Политолог Трухачев: США вынудили Великобританию стать главным русофобом

Три причины вынудили Лондон пообещать Киеву помочь восстановить Украину. Такое мнение высказал политолог Вадим Трухачев.
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс ранее сказала, что Лондон намерен передать замороженные активы РФ Киеву на восстановление страны. Трухачев в эфире Радио Sputnik заявил, что подобное решение Великобритании основано на трех составляющих.
«Американцы назначили англичан “смотрящими” за Европой и, в частности, за Украиной. <…> Это первая составляющая, есть и вторая. Британия после выхода из ЕС пытается найти свое место в мире – более привычное для Британской империи старого образца и отличное от ведущих стран Евросоюза. И они ничего лучшего не придумали, чем взять на себя роль главных русофобов», – сказал Трухачев.
Также, по мнению политолога, принять подобное решение побудили внутренние проблемы страны.
«Внутри Британии не все благополучно: Шотландия заявляет о намерении провести новый референдум о независимости, в Северной Ирландии на выборах победили католики-сепаратисты. С (премьер-министром Борисом) Джонсоном – скандал на скандале, то же и в королевской семье. И Россия – это такой отличный способ отвлечь внимание от собственных внутренних проблем», – считает Трухачев.
Ранее стало известно, что британский МИД запланировал на 2023 год проведение конференции по вопросам восстановления Украины. Об этом пишет RT.