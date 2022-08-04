Политолог Тарасов предсказал возобновление диалога Турции и Сирии по проблематике курдов

По словам эксперта, впервые за долгое время официальная Анкара может признать легитимным режим сирийского президента Башара Асада. Это может произойти после переговоров российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, передает ИА REX.