Политолог Тарасов предсказал возобновление диалога Турции и Сирии по проблематике курдов

Турецкая сторона может начать диалог с Сирией по проблематике курдов. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов.
По словам эксперта, впервые за долгое время официальная Анкара может признать легитимным режим сирийского президента Башара Асада. Это может произойти после переговоров российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, передает ИА REX.
«Эрдоган может предложить Путину выступить в роли посредника для налаживания диалога с Асадом по проблематике курдов с намерением начать скоординированные усилия на этом направлении», — отметил политолог.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет переговоры с президентом Турции в Сочи 5 августа, передает RT. Одной из тем встречи будет ситуация в Сирии.