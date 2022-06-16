Политолог Светов предупредил Украину о дроблении на зоны по вине Польши

Варшава собирается раздробить Украину на несколько частей. Такое предположение сделал политолог Юрий Светов.
Специалист в беседе с корреспондентом РЕН ТВ сказал, что в результате действий польских властей Украина может лишиться своей западной территории в пользу Варшавы.
«Я бы обратил внимание на то количество людей, которые уезжают с Украины. Уезжают из тех частей, которые не затронуты военными действиями – Львов, окрестности Львова. Огромное количество людей, которые не желают жить в нынешней Украине. Это может сыграть свою роль в том, что Польша получит Западную Украину, Львов – то, о чем она мечтает столетиями», – объяснил Светов.
Ранее «Царьград» информировал, что у Украины серьезные проблемы. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.