Политолог Светов предупредил Украину о дроблении на зоны по вине Польши

«Я бы обратил внимание на то количество людей, которые уезжают с Украины. Уезжают из тех частей, которые не затронуты военными действиями – Львов, окрестности Львова. Огромное количество людей, которые не желают жить в нынешней Украине. Это может сыграть свою роль в том, что Польша получит Западную Украину, Львов – то, о чем она мечтает столетиями», – объяснил Светов.