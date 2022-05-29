Политолог Светов объяснил нецелесообразность объявления импичмента Байдену в 2022 году

Трудоемкий процесс по объявлению импичмента действующему президенту США Джо Байдену не имеет большого смысла на фоне предстоящих выборов главы государства в 2024 году, заявил политолог Юрий Светов.
Так эксперт прокомментировал информацию о том, что республиканцы в случае победы на выборах в Палату представителей в конце 2022 года могут запустить процесс отстранения Байдена.
Юрий Светов напомнил, что вопрос импичмента обсуждается давно, однако такой трудоемкий процесс в сложившейся ситуации займет не меньше года. Тогда президентом станет заместитель Байдена Камала Харрис, которая ничем не лучше нынешнего хозяина Белого дома.
«Весь 2023 году будет потрачен на свержение Байдена, а там уже новые выборы. Вот и стоит ли овчинка выделки? В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько велик будет контроль республиканцев после выборов этой осенью», — сказал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.
Ранее сообщалось, что Байден перепутал Северную и Южную Кореи, говоря об антироссийской кампании.