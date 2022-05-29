Политолог Светов объяснил нецелесообразность объявления импичмента Байдену в 2022 году

«Весь 2023 году будет потрачен на свержение Байдена, а там уже новые выборы. Вот и стоит ли овчинка выделки? В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько велик будет контроль республиканцев после выборов этой осенью», — сказал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.