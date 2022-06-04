Политолог Суздальцев предсказал «фолклендский» сценарий событий на Западной Украине

Польша может принять участие в украинском конфликте, не рассчитывая на помощь НАТО, если начнет свою спецоперацию на Западной Украине, предупредил эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, пишет «Украина.ру».
По мнению специалиста, вмешательство Варшавы в ход российской спецоперации не означает, что автоматически начнется конфликт между Россией и НАТО. Он полагает, что может повторится «фолклендский сценарий», при котором член Альянса действует единолично, не привлекая союзников по западному военному блоку. Подобный ход развития событий, вероятно, выгоден НАТО, поскольку тогда организация сможет продолжать борьбу с РФ чужими руками, заменив ВСУ на польскую армию, которую будет лишь обеспечивать.
«Я не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее. Я напомню 1982 год, когда Великобритания вела свою войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов. И Польша тоже может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку НАТО. Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», — констатировал Суздальцев.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, какую цену предложили Киеву, чтобы пустить Украину с молотка.