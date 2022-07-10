Политолог Суздальцев предрек ухудшение позиций канцлера ФРГ Шольца после скандала с наркотиками

Инцидент с наркотиками на вечеринке с участием канцлера Германии Олафа Шольца может осложнить положение политика. Об этом заявил российский политолог Андрей Суздальцев.
Эксперт обратил внимание, что информация может быть фейком, поэтому следует дождаться официального расследования. По его словам, соответствующая утечка информации может быть частью подковерной борьбы.
«Не исключено, что мы наблюдаем начало очень серьезного разрушительного процесса, который коснется всей партийной системы ФРГ. Шольц мог помешать кому-то внутри партии, а может, замешаны и внешние силы», – сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.
Ранее немецкие СМИ сообщили что восьмерым девушкам подмешали «наркотики для изнасилования» на вечеринке с Олафом Шольцем. Соответствующую информацию предоставили некоторые представители немецкой партии социал-демократов.