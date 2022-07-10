Политолог Суздальцев предрек ухудшение позиций канцлера ФРГ Шольца после скандала с наркотиками

«Не исключено, что мы наблюдаем начало очень серьезного разрушительного процесса, который коснется всей партийной системы ФРГ. Шольц мог помешать кому-то внутри партии, а может, замешаны и внешние силы», – сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.