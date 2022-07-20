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Политолог Суздальцев: помешать США столкнуть лбами Россию и Европу может только одна страна

Политолог Суздальцев: помешать США столкнуть лбами Россию и Европу может только одна страна
Федеральное агентство новостей

Среди западных стран есть только одна страна, которая способна помешать США столкнуть лбами Россию и Европу. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

Таким образом эксперт прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о планах США и Великобритании стравить РФ и ЕС, передает радио Sputnik. Намерения Вашингтона и Лондона может предотвратить лишь Берлин, считает он.

«Единственная страна, которая могла бы этому как-то противостоять, – это Германия», — отметил Суздальцев.

Однако, по его словам, у ФРГ слишком тесные связи с Соединенными Штатами, поэтому ожидать от республики каких-то действий не стоит.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что ЕС может разморозить часть ресурсов банков из России.

Германия РОССИЯ И ЕВРОПА США
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