Среди западных стран есть только одна страна, которая способна помешать США столкнуть лбами Россию и Европу. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.
Таким образом эксперт прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о планах США и Великобритании стравить РФ и ЕС, передает радио Sputnik. Намерения Вашингтона и Лондона может предотвратить лишь Берлин, считает он.
«Единственная страна, которая могла бы этому как-то противостоять, – это Германия», — отметил Суздальцев.
Однако, по его словам, у ФРГ слишком тесные связи с Соединенными Штатами, поэтому ожидать от республики каких-то действий не стоит.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что ЕС может разморозить часть ресурсов банков из России.