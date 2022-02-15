Политолог Сосновский раскритиковал Байдена за реакцию на встречу Путина и Шольца

Политолог Сосновский раскритиковал Байдена за реакцию на встречу Путина и Шольца Новости
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Президент США Джо Байден начал говорить об угрозах, так как недоволен встречей российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, считает политолог Александр Сосновский.

Байден вновь высказался о европейской безопасности и «агрессии» России в очередном обращении. Редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский прокомментировал заявление американского лидера.

«Байден дождался, пока Шольц вернется в Берлин и решил показать немцам парочку своих мускулов, поувядших, правда. Не понравилось старику, как канцлер и президент разговаривали, о чем и про кого», — написал в своем Telegram-канале Сосновский.

Ранее Байден заявил, что Запад введет санкции в отношении России и остановит «Северный поток — 2» в случае ее «агрессии» против Украины. Ограничительные меры предполагается ввести в сфере финансов и экспортного контроля.

 
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