Политолог Сосновский провел параллели между Гитлером и Зеленским на фоне его слов о ядерном оружии

Президенту Украины Владимиру Зеленскому посоветовали создать «Вольфшанце». Соответствующим постом поделился с подписчиками Telegram-канала политолог Александр Сосновский.

Политолог намекнул на тайное убежище лидера Третьего рейха в современной Польше. Именно оттуда Адольф Гитлер занимался руководством по нападению на СССР.

«Пусть сразу «Вольфшанце» создаёт. Чего мелочиться? И бандеровцам название понравится», — делится неоднозначным советом Сосновский.

Таким образом эксперт прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского на политическом поле. Украинский лидер принял решение организовать ставку Верховного главнокомандующего. Ее председателем станет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Зеленского, это необходимо для «обеспечения стратегического руководства Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами».

Соответствующий указ уже был подписан главой Украины. Примечательно, что в документе не указано место расположения должности. Она может находиться и не на территории Киева, что еще раз подсвечивает «предложение» Сосновского.

Напомним, что ранее глава Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией на фоне признания независимости ЛНР и ДНР и ведении спецоперации со стороны РФ. В Кремле сообщают о миротворческом характере операции. Военные эксперты поделились с «Царьградом» прогнозами об итогах ситуации на Украине.

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