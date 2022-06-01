Политолог Соколов: Украины в прежних границах больше никогда не будет

Практически все крупные страны-члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов рассказал «Народным Новостям», почему Киеву стоит навсегда забыть о своих «европейских мечтах».
Марио Драги заявил, что в последнее время для того, чтобы «подсластить пилюлю», появились концепции замены статуса кандидата в ЕС на формулировку «принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании вступления в ЕС». Но такие концепции не приемлемы для украинцев, подчеркнул он.
«На них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран», — рассказал политик.
Прокомментировала заявления европолитиков о невозможности Украины стать претендентом на статус кандидата в члены Евросоюза официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, такие действия ЕС являются подлостью по отношению к Киеву.
«ЕС обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что “теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали”, эта самая евроинтеграция», — заявила дипломат.
По словам Захаровой, циничной является и реакция западной общественности на невыполнение обещаний европейских политиков и дипломатов, которые теперь заявляют о препятствиях к членству Украины в ЕС.
Вице-президент Академии геополитических проблем. Константин Соколов рассказал «Народным Новостям», что заявления, которые следуют от ЕС обусловлены нежеланием принимать в свой состав страну, имеющую кучу проблем.
«Получить сейчас Украину в Евросоюз словно получить чемодан без ручки. Украине отведена в западной политике роль плацдарм для конфликта с Россией. Это очень затратное дело. Для Евросоюза принять Украину в свой состав грозит огромными экономическими и политическими потерями», — объяснил Соколов.
По словам политолога, к Украине постепенно приходит понимание того, что ее не ждут в Евросоюзе, население государства осознает, что Запад не является союзником. Соколов уверен, что в ближайшее время стране стоит ждать нового раздела — Украины в прежних границах больше никогда не будет.
«Кто из какой части страны куда стремиться большой вопрос. Сейчас у людей измениться понимание, что обещал Запад Украине, и как к ней относится Россия. Эти вопросы на уровне населения будут серьезно взвешиваться. Я думаю, что люди поймут все правильно», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.