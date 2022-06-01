Политолог Соколов: Украины в прежних границах больше никогда не будет

«ЕС обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что “теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали”, эта самая евроинтеграция», — заявила дипломат.