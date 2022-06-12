Политолог Шипилин привел железный аргумент, который определит судьбу Украины в ЕС

Нидерланды и Дания поставили под сомнение готовность Украины к членству в Евросоюзе и выступили против предоставления ей статуса кандидата для вступления в ЕС, сообщает агентство Bloomberg. Политический обозреватель Павел Шипилин рассказал «Народным Новостям», что Киеву стоит попрощаться с «европейскими мечтами» навсегда.
«Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека», — заявили обозреватели Bloomberg.
В публикации издания отмечается, что ряд европейских государств не разделяет стремление Киева присоединиться к блоку. По мнению Копенгагена, на сегодняшний день страна еще далека от стандартов ЕС.
Политический обозреватель Павел Шипилин в беседе с «Народными Новостями» напомнил, что в 2016-м году во время референдума об утверждении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, который был проведен в Нидерландах, большая часть граждан выступила против объединения.
«Референдум в Нидерландах закончился для Украины печально — 68% голландцев проголосовали против Соглашения. Это дало в руки премьер-министру Нидерландов Марку Рютте инструмент воздействия — он заявил, что Соглашение об ассоциации не дает права Украине претендовать на членство в ЕС. В Нидерландах позиция очень жесткая по этому поводу давно. То, что сейчас произошло, абсолютно логично. Дания же по-соседски поддержала голландцев», — объяснил Шипилин.
По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно требовал от Марка Рютте внятного определения, видит ли страна Украину в ЕС. При этом, Украина не понимает намеков, все ответы европейский политиков ей не ясны. Шипилин уверен, что в скором времени Зеленскому дадут жесткий ответ, что Украина в ЕС не будет никогда.
Напомним, что в мае лидеры Евросоюза проводили переговоры по вопросу восстановления Украины и решили, что этот процесс напрямую связан с проведением реформ украинскими властями. Речь идет о реформах системы управления и судебной системы, а также о борьбе с коррупцией, чтобы создать «позитивные условия» для бизнеса.