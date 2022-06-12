Политолог Шипилин привел железный аргумент, который определит судьбу Украины в ЕС

«Референдум в Нидерландах закончился для Украины печально — 68% голландцев проголосовали против Соглашения. Это дало в руки премьер-министру Нидерландов Марку Рютте инструмент воздействия — он заявил, что Соглашение об ассоциации не дает права Украине претендовать на членство в ЕС. В Нидерландах позиция очень жесткая по этому поводу давно. То, что сейчас произошло, абсолютно логично. Дания же по-соседски поддержала голландцев», — объяснил Шипилин.