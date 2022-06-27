Политолог Шипилин: «антироссийская» ядерная безопасность Украины стала разменной монетой в руках США

«Что касается обрывов деловых связей, это — одна из целей Америки переориентировать Украину с Востока на Запад по всем направлениям. Началось это еще при Петре Порошенко, когда он в ущерб собственным доходам и экономике стал всячески исключать Россию из украинских экономических связей. Это привело к тому, что Украина потеряла 15 млрд долларов сходу, о чем объявил сам Порошенко», — напомнил политолог.