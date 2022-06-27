Политолог Шипилин: «антироссийская» ядерная безопасность Украины стала разменной монетой в руках США

Украина прекратит действие двух соглашений с Россией по ядерной безопасности, заявили в Госрегулировании, передает РИА Новости. Политический обозреватель Павел Шипилин объяснил в беседе с «Народными Новостями», что новый шаг Киева продиктован США в рамках концепции полного уничтожения связей братских государств.
Киев прекращает действие международных соглашений, регулирующих сотрудничество с РФ в сфере ядерной безопасности. Речь идет о Соглашении по ядерной и радиационной безопасности от 1996 года и Соглашении об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях от 2002 года. В сообщении Госрегулирования Украины сказано, что эта мера вызвана проведением Россией спецоперации.
США имеют прямой экономический интерес от разрыва связей России и Украины в сфере ядерной энергетики, напомнил Павел Шипилин. По его словам, американские компании давно пытаются бороться с Росатомом, часто проигрывая конкуренцию.
«Конечно, это прямое указание американцев, которые хотят заменить российское топливо на ядерных реакторах на свое. Американская Westinghouse давным-давно терпит крах и странно, что она еще не банкрот. Топливные сборки, под которые заточены ядерные реакторы Украины, разумеется, российские, и переход на ядерные сборки США, как правило, сопряжен с определенными технологическими проблемами», — пояснил наш собеседник.
Президент Украины Владимир Зеленский, подчиняясь приказам из Белого дома, успешно продолжает то, что начал его предшественник — Петр Порошенко. Решения последнего в прямом смысле слова дорого обошлись украинскому народу.
«Что касается обрывов деловых связей, это — одна из целей Америки переориентировать Украину с Востока на Запад по всем направлениям. Началось это еще при Петре Порошенко, когда он в ущерб собственным доходам и экономике стал всячески исключать Россию из украинских экономических связей. Это привело к тому, что Украина потеряла 15 млрд долларов сходу, о чем объявил сам Порошенко», — напомнил политолог.
Украина не обладает достаточным запасом экономической прочности, чтоб по прихоти американцев разрушать многолетние связи без вреда для собственного населения. Однако Вашингтон мало интересуют подобные «нюансы». Об этом можно судить по болезненному отказу Киева от российского газа. После этого украинские власти значительно переплачивали за голубое топливо из Европы — цены выросли в полтора раза.
Прекращение российско-украинского сотрудничества в еще одной сфере выгодно Вашингтону и с политической точки зрения, продолжил специалист. Американский проект «антиРоссия» подразумевает полный обрыв всех взаимодействий между странами с единой культурой, языком, историей. Украина и ее ядерная безопасность стали разменной монетой для воплощения замыслов западного гегемона.
«Мне кажется, что эти инициативы, которые происходят на Украине под давлением Америки, преследуют ту же самую цель: оборвать все связи с Россией. Любые, даже выгодные для Украины. Американцев абсолютно не интересует, как себя будут чувствовать украинцы, им главное довести ситуацию до полного разрыва», — резюмировал Шипилин.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил смысл поставок Украине современного американского оружия. По его словам, Пентагон просто тестирует технику в реальном бою.