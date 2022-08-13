Политолог Сэмюэль: Трасс не сможет избавить Великобританию от насущных проблем

«Трасс планирует ряд незначительных реформ, связанных с образованием. При этом британское население сейчас по-настоящему обеспокоено только огромным скачком цен на все, жить стало невозможно дорого. Плюс те миллионы бедных людей, которые сейчас живут на пособия от государства», — уточнил эксперт.