Политолог Сэмюэль: Трасс не сможет избавить Великобританию от насущных проблем

Политика Лондона не изменится, если новым главой кабмина страны станет действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. Такое мнение выразил британский политолог Ричард Сэмюэль.
По мнению эксперта, сейчас жителей страны волнует лишь резкий рост цен на все, из-за чего жить в Соединенном Королевстве стало неимоверно дорого. В свою очередь Трасс собирается провести лишь ряд мелких реформ, которые касаются образовательной сферы.
«Трасс планирует ряд незначительных реформ, связанных с образованием. При этом британское население сейчас по-настоящему обеспокоено только огромным скачком цен на все, жить стало невозможно дорого. Плюс те миллионы бедных людей, которые сейчас живут на пособия от государства», — уточнил эксперт.
Сэмюэль считает, что Трасс вряд ли сможет избавить Великобританию от проблем, которые возникли при предыдущем главе правительства.
Напомним, что Борис Джонсон объявил о своем уходе с должности премьер-министра страны 7 июля. Этому предшествовало массовое увольнение членов его кабмина.