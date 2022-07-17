Политолог Сатановский высмеял попытки Байдена выпросить нефть у «плохих» арабов

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден пошел на унизительный шаг, чтобы добыть у «плохих» арабов черное золото. К такому выводу пришел российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.
По словам эксперта, хозяин Белого дома потерял свое лицо, придя на поклон к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салман Аль Сауду, который, по мнению Байдена, является заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги. Именно поэтому американский лидер столкнулся в СА с холодным приемом, считает Сатановский. Он напомнил, как пышно встречали там российского президента Владимира Путина и бывшего главу США Дональда Трампа.
«Интересно, понял ли Байден, что именно он своими руками инициировал, как при этом выглядел и что по поводу него лично и его страны сейчас думают на Ближнем Востоке. Впрочем, какая ему разница? Он сделал все, на что в данной ситуации был способен. Кто же виноват, что не способен ни он, ни его команда, ни его страна ни на что?» — высмеял ученый попытки Байдена спасти ситуацию любыми путями.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы в 2020 году он вновь стал главой государства, то на Украине не произошло бы эскалации.