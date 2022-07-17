Политолог Сатановский высмеял попытки Байдена выпросить нефть у «плохих» арабов

«Интересно, понял ли Байден, что именно он своими руками инициировал, как при этом выглядел и что по поводу него лично и его страны сейчас думают на Ближнем Востоке. Впрочем, какая ему разница? Он сделал все, на что в данной ситуации был способен. Кто же виноват, что не способен ни он, ни его команда, ни его страна ни на что?» — высмеял ученый попытки Байдена спасти ситуацию любыми путями.