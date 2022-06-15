Политолог Сатановский счел «пикантное» заявление Подоляка разоблачением киевского режима

Офис президента Украины Владимира Зеленского фактически признался в том, что использует мирных граждан в качестве «живого щита». «Пикантное» заявление советника Зеленского Михаила Подоляка прокомментировал политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Подоляк в ходе интервью The New York Times на вопрос о том, почему украинская армия использует жилые районы Северодонецка вместе с горожанами, сказал, что так ВСУ удобнее обороняться. Таким образом, он фактически сознался, что для армии Украины гражданские лица выступают в роли «живого щита».
«Пикантность ситуации добавляет то, что интервьюируемый – лицо официальное и представляет не Раду или какую-либо партию, а непосредственно офис президента Украины. Говорит он о том, что киевский режим ведёт себя по отношению к населению собственной страны хуже любых оккупантов совершенно открыто, ничего особого в этом не видя и совершенно своих признаний не стесняясь», — отметил Евгений Сатановский.
Ранее RT информировал, что украинская армия в ходе российской спецоперации терпит болезненные потери. В этом признался президент Украины Владимир Зеленский.