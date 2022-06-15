Политолог Сатановский счел «пикантное» заявление Подоляка разоблачением киевского режима

«Пикантность ситуации добавляет то, что интервьюируемый – лицо официальное и представляет не Раду или какую-либо партию, а непосредственно офис президента Украины. Говорит он о том, что киевский режим ведёт себя по отношению к населению собственной страны хуже любых оккупантов совершенно открыто, ничего особого в этом не видя и совершенно своих признаний не стесняясь», — отметил Евгений Сатановский.