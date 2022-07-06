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Политолог Сатановский рассказал, зачем Канада разрешила своим военным делать маникюр

Политолог Сатановский рассказал, зачем Канада разрешила своим военным делать маникюр
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Оттава раскрыла свою истинную роль в кампании Североатлантического альянса против России. Такой вывод сделал политолог Евгений Сатановский после внесения изменений в устав канадских военных.

Согласно нововведению, канадские военнослужащие теперь имеют право менять цвет волос, отращивать бороды, делать маникюр, татуировки и даже пирсинг. По мнению Сатановского, таким внешним видом солдат Канады хочет запугать Россию.

«Пугать они нас своим внешним видом будут до дрожи — особенно если вечером к ним подкрадутся неожиданно и со спины», — отметил политолог.

Ранее RT информировал, что канадские власти ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

армия канада НАТО оттава Сатановский
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