Политолог Сатановский рассказал, зачем Канада разрешила своим военным делать маникюр

Оттава раскрыла свою истинную роль в кампании Североатлантического альянса против России. Такой вывод сделал политолог Евгений Сатановский после внесения изменений в устав канадских военных.
Согласно нововведению, канадские военнослужащие теперь имеют право менять цвет волос, отращивать бороды, делать маникюр, татуировки и даже пирсинг. По мнению Сатановского, таким внешним видом солдат Канады хочет запугать Россию.
«Пугать они нас своим внешним видом будут до дрожи — особенно если вечером к ним подкрадутся неожиданно и со спины», — отметил политолог.
Ранее RT информировал, что канадские власти ратифицировали соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.