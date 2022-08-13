Политолог Сатановский раскрыл, когда Зеленский предаст своих западных покровителей

Украинский лидер Владимир Зеленский «с потрохами» сдаст своих западных кураторов и сподвижников. Так политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу судьбы президента Украины.
Ранее Медведев сказал, что Зеленского после завершения российской спецоперации на Украине ждет либо трибунал, либо вторые роли в комедиях. Сатановский в своем Telegram-канале подчеркнул, что в случае первого варианта, Зеленский сходу сдаст своих покровителей.
«Много чего Зе (Зеленский. — Прим. ред.) народу и миру рассказать может, как его припрет. А что когда припрет, он всех с ходу сдаст, можно не сомневаться. И европейцев с американцами. И украинских своих сподвижников со всеми их потрохами, от номеров счетов до явок, паролей и адресов, по которым их за жабры можно будет взять», — написал политолог.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что географические цели СВО изменились. Теперь перед ВС РФ стоит задача освободить не только Донбасс, но и другие территории соседнего государства.