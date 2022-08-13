Политолог Сатановский раскрыл, когда Зеленский предаст своих западных покровителей

«Много чего Зе (Зеленский. — Прим. ред.) народу и миру рассказать может, как его припрет. А что когда припрет, он всех с ходу сдаст, можно не сомневаться. И европейцев с американцами. И украинских своих сподвижников со всеми их потрохами, от номеров счетов до явок, паролей и адресов, по которым их за жабры можно будет взять», — написал политолог.