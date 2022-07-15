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Политолог Сатановский раскрыл хитрый ближневосточный план США, направленный против России

Политолог Сатановский раскрыл хитрый ближневосточный план США, направленный против России
Федеральное агентство новостей

Президент США Джо Байден планирует «склеить» альянсы Ближнего Востока во время посещения Израиля и Саудовской Аравии, сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Он обратил внимание, что таким образом американский лидер стремится «удалить» Россию с мирового рынка. 

«Потому что Америка-то уходит с Ближнего Востока. Ее там не будет, на нее надеяться бесполезно. И это ясно всем. И израильтянам, и саудовцам, и кому угодно», — объяснил Сатановский корреспонденту «Царьграда».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал, что президент России Владимир Путин планирует нанести дипломатический визит в Иран 19 июля.

Байден ближний восток Путин Россия Сатановский США
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