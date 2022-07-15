Политолог Сатановский раскрыл хитрый ближневосточный план США, направленный против России

Президент США Джо Байден планирует «склеить» альянсы Ближнего Востока во время посещения Израиля и Саудовской Аравии, сообщил политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Он обратил внимание, что таким образом американский лидер стремится «удалить» Россию с мирового рынка.
«Потому что Америка-то уходит с Ближнего Востока. Ее там не будет, на нее надеяться бесполезно. И это ясно всем. И израильтянам, и саудовцам, и кому угодно», — объяснил Сатановский корреспонденту «Царьграда».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков передал, что президент России Владимир Путин планирует нанести дипломатический визит в Иран 19 июля.